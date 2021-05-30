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В Польше сделали уже 20 миллионов прививок против COVID-19

Автор: Анастасия Рокитна

В Польше сделали уже 20 млн прививок против коронавируса. Полностью вакцинированными в стране являются уже более 6,5 млн человек.

Об этом сообщил в Twitter глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

С начала пандемии коронавируса в Польше инфицировались более 2,8 млн человек, умерли более 73,7 тысяч пациентов.

"Премьер Матеуш Моравецкий определил цель: выполнить 20 млн прививок по крайней мере одной дозой до конца июня. Этот баланс удалось достичь уже сегодня", - написал Дворчик.

Напомним, в Польше планируют смягчить карантин ранее запланированного.

Также правительство страны приняло решение начать вакцинацию 16-ти и 17-летних. Для того чтобы сделать прививку от коронавируса, им необходимо будет получить разрешение от законного опекуна.

Кроме того, в Польше появились первые случаи бразильского штамма коронавируса. Три случая бразильского варианта были обнаружены в южном регионе Силезия.

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