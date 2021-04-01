UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Польше из-за сбоя приостановили запись на вакцинацию для людей до 60 лет

Автор: Юлия Струк

В Польше разрешили вакцинацию от COVID-19 людей до 60 лет. Однако это привело к сбою онлайн-системы регистрации на получение прививки, в результате чего вакцинацию приостановят.

Об этом сообщает местный ресурс rmf24.pl.

Сайт Patient.gov.pl перестал работать утром 1 апреля сразу после того, как Минздрав Польши открыл запись для людей в возрасте от 40 до 59 лет. Некоторые смогли записаться на вакцинацию препаратом Pfizer на апрель.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик официально подтвердил, что правительство разрешило вакцинацию граждан в возрасте 40-60 лет.

"В последние два дня регистрация людей старше 60 лет замедлилась, поэтому мы решили начать регистрацию людей, которые записались в очередь в январе", - заявил он.

По информации Дворчика, людям в возрасте от 40 до 60 лет, записавшимся в очередь, сразу отправили направление на вакцинацию.

Позже он уже уточнил, что регистрацию желающих вакцинироваться в возрасте от 40 до 59 лет приостановят ​​на несколько часов для устранения технического сбоя.

В Центре вакцинации проинформировали, что из-за сбоя в системе некоторые люди в возрасте до 59 лет записались на апрельские даты. После устранения этой ошибки доступ к регистрации восстановят. Этим людям предложат выбрать дату во второй половине мая.

"Люди старше 60 лет могут регистрироваться постоянно, в последнее время заявок было меньше, но мы не можем допустить ситуации, когда люди старше 40 лет будут вакцинированы раньше пожилых людей", - объяснил глава канцелярии премьера Польши.

Напомним, в Польше за минувшие сутки зафиксировали 653 летальных случаев из-за коронавируса. Это наибольшее количество смертей с начала года.

Как писало РБК-Украина, в стране из-за роста числа новых случаев коронавирус могут ввести комендантский час.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПольшаВакцина от коронавируса
Читайте также
В США от COVID вакцинировали более четверти взрослого населения
В Москве после вакцинации "Спутником" около тысячи человек заразились повторно
Прогноз погоды