В Польше из-за сбоя приостановили запись на вакцинацию для людей до 60 лет

В Польше разрешили вакцинацию от COVID-19 людей до 60 лет. Однако это привело к сбою онлайн-системы регистрации на получение прививки, в результате чего вакцинацию приостановят.

Сайт Patient.gov.pl перестал работать утром 1 апреля сразу после того, как Минздрав Польши открыл запись для людей в возрасте от 40 до 59 лет. Некоторые смогли записаться на вакцинацию препаратом Pfizer на апрель.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик официально подтвердил, что правительство разрешило вакцинацию граждан в возрасте 40-60 лет.

"В последние два дня регистрация людей старше 60 лет замедлилась, поэтому мы решили начать регистрацию людей, которые записались в очередь в январе", - заявил он.

По информации Дворчика, людям в возрасте от 40 до 60 лет, записавшимся в очередь, сразу отправили направление на вакцинацию.

Позже он уже уточнил, что регистрацию желающих вакцинироваться в возрасте от 40 до 59 лет приостановят ​​на несколько часов для устранения технического сбоя.

В Центре вакцинации проинформировали, что из-за сбоя в системе некоторые люди в возрасте до 59 лет записались на апрельские даты. После устранения этой ошибки доступ к регистрации восстановят. Этим людям предложат выбрать дату во второй половине мая.

"Люди старше 60 лет могут регистрироваться постоянно, в последнее время заявок было меньше, но мы не можем допустить ситуации, когда люди старше 40 лет будут вакцинированы раньше пожилых людей", - объяснил глава канцелярии премьера Польши.