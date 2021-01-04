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В Польше в результате пожара погиб украинец

Автор: Даша Харченко

Во Вроцлаве, Польша, во время пожара погиб 30-летний украинец. Пожар произошел на четвертом этаже жилого дома.

Об этом сообщает радио ZET.

После прибытия на место происшествия полицейские и спасатели нашли тело мужчины. Никто больше не пострадал.

По информации пожарных, пожар могла вызвать оставленная на ночь зажженная свеча.

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Детальные причины пожара устанавливаются.

Ранее стало известно, что украинец в Польше ранил ножом другого гражданина Украины и попытался напасть на полицейских, которые прибыли на вызов.

Также польские пограничники заявили об обнаружении украинского дельтаплана с контрабандой, который разбился на границе. Как рассказали пограничники, в коробках, которые перевозил дельтаплан, было 8000 пачек контрабандных сигарет.

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