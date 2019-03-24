В Польше в результате ДТП погибли украинцы

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Трое граждан Украины стали жертвами наезда автомобиля

В субботу, 23 марта, около 22:00 в результате наезда автомобиля в населенном пункте Бжезинк в Польше погибла группа граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание wp.pl.

Как сообщается, трое украинцев стали жертвами дорожно-транспортного происшествия недалеко от города Болеславец Нижнесилезского воеводства на юго-западе Польши.

Отмечается, что легковой автомобиль BMW въехал в группу из 5 человек, в результате чего на месте погибли 18-летняя девушка и двое парней в возрасте 24 и 25 лет.

По данным польской полиции, пешеходы шли не соответствующей полосой движения, нарушая правила дорожного движения. Они также не имели на себе бликующих элементов.

Кроме того, пешеходы, которые выжили после столкновения, находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель автомобиля на момент аварии был в трезвом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в польском городе Краков на ремонтных работах стен королевского замка Вовель в результате оползня и обвала стены погиб 45-летний украинский работник.

Ранее, в Польше в смертельное ДТП попал автобус с украинцами. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что у грузовика, который ехал по трассе, оторвалось колесо и попало в кабину автобуса, в результате чего он опрокинулся в ров, также польска полиция сообщает, что водитель грузовика был трезв.