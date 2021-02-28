В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев

"На месте погиб 24-летний водитель автомобиля и 22-летний пассажир. Оба являются гражданами Украины, которые проживали в Люблине", - говорится в сообщении.

Как известно, инцидент произошел около часа ночи на одной из улиц города. По неизвестным причинам автомобиль Volkswagen Passat вылетел с дороги и ударился боком в дерево. Удар был настолько сильным, что мужчины погибли на месте.

Дорога в месте аварии была заблокирована несколько часов.

Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства трагедии.