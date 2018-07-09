В Польше в результате ДТП пострадало 15 человек

Среди пострадавших есть дети

В городе Белосток (Польша) автобус протаранил два столба, в результате чего пострадало 15 человек. Об этом сообщает RMF24.

Так, отмечается, что водитель автобуса должен был поворачивать налево, но по неизвестным причинам поехал прямо и протаранил два столба - для освещения и сигнализационный.

В момент аварии в автобусе было 15 человек, в том числе дети. Всех пассажиров и водителя доставили в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства аварии. Уже известно, что водитель был трезв.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции перевернулся пассажирский поезд, погибли десять человек.

Авария произошла из-за смягчения почвы вследствие проливных дождей. На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи. Для эвакуации раненых в район были направлены военные вертолеты.