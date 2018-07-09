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В Польше в результате ДТП пострадало 15 человек

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 13:55
Фото: авария в Польше (facebook.com/TygodnikOstrolecki)
Фото: авария в Польше (facebook.com/TygodnikOstrolecki)

Среди пострадавших есть дети

В городе Белосток (Польша) автобус протаранил два столба, в результате чего пострадало 15 человек. Об этом сообщает RMF24.

Так, отмечается, что водитель автобуса должен был поворачивать налево, но по неизвестным причинам поехал прямо и протаранил два столба - для освещения и сигнализационный.

В момент аварии в автобусе было 15 человек, в том числе дети. Всех пассажиров и водителя доставили в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства аварии. Уже известно, что водитель был трезв.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции перевернулся пассажирский поезд, погибли десять человек.

Авария произошла из-за смягчения почвы вследствие проливных дождей. На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи. Для эвакуации раненых в район были направлены военные вертолеты.

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Теги публикации: ДТП, Польша  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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