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В Польше рекомендовали вводить третью дозу вакцины от COVID людям со слабым иммунитетом

Автор: Тиберий Юрик

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что Медицинский совет рекомендовала вакцинировать третьей (бустерной) дозой вакцины от COVID-19 людей со слабым иммунитетом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылой на TVN24.

Недзельский.

назначение для дополнительной вакцинации будет индивидуальным в каждом конкретном случае. Он добавил, что с 1 сентября в стране могут начать бустерную вакцинацию от коронавируса.

"Это не механизм. Здесь должна быть медицинская консультация, и в ближайшее время - я думаю с 1 сентября - такие люди смогут получить ее", - подчеркнул министр здравоохранения Польши.

Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобрила применение бустерных вакцин от коронавируса.

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ПольшаКоронавирусВакцинация