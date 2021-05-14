В Польше разрешили COVID-вакцинацию с 16 лет

Медицинский совет Польши рекомендовал как можно скорее начать вакцинацию от COVID-19 лиц в возрасте 16 и 17 лет. Подростки смогут сделать прививку от коронавируса только с согласия своих законных опекунов.
Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает польское издание Gazeta.
В понедельник, 17 мая, начнется регистрация на вакцинацию от коронавируса, а в воскресенье вечером на сайте Минздрава появится специальная форма с согласием для родителей.
По словам главы польского Минздрава, единственным препаратом, который смогут прививать подростков, будет вакцина компании Pfizer - потому что именно эта компания уже одобрила применение своего препарата для младших возрастных групп.
"После исследований компании Pfizer, которые подтверждают возможность вакцинации 16- и 17-летних, мы хотим в ближайшее время сделать возможность вакцинации доступной для этой более молодой части нашего общества", - сообщил Недзельский.
Министр также добавил, что для вакцинации 16- и 17-летних требуется согласие их законного опекуна. В то же время присутствие опекуна во время вакцинации больше не потребуется - подросток сможет прийти в центр вакцинации самостоятельно.
Напомним, в Польше с 15 мая отменяют масочный режим на улицы. Поляки смогут ходить без масок на свежем воздухе.
Ранее сообщалось, что в Польше появились первые случаи "бразильского" штамма коронавируса.