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В Польше расширили перечень тех, кто получит третью дозу COVID-вакцины

Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что перечень тех, кому рекомендуется сделать третью прививку от коронавируса, был расширен. Раньше бустерную прививку рекомендовали людям со слабым иммунитетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское агентство RMF24.

Кто получит третью дозу вакцины от коронавируса:

  • медики;
  • люди в возрасте от 50 лет.

Третью прививку будут делать вакцинами Pfizer и Moderna. В частности, польский Минздрав разрешил смешивать эти два препарата.

Подать заявку на получение третьей дозы вакцины медики и люди старше 50 лет смогут уже с 24 сентября. А вот регистрация на бустерную прививку людей со слабым иммунитетом уже началась.

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ПольшаКоронавирусВакцинация