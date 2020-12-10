В Польше рассчитывают начать вакцинацию от COVID-19 уже через месяц

Польша должна получить первые вакцины против коронавируса уже в январе. Тогда же и начнется вакцинация населения.

Об этом заявил вице-министр здравоохранения Вальдемар Краско, пишет "Польское радио".

Он отметил, что дата получения вакцин будет зависеть от даты их утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам и от поставок производителей.

"Конечно тогда мы хотим вакцинировать группу наибольшего риска. На так называемом нулевом этапе надо вакцинировать прежде всего медицинский персонал", - сказал Краско.

Он добавил, что одними из первых вакцинируют также старшее население. Вакцины будут доступны в поликлиниках, больницах и мобильных пунктах вакцинации.

В Минздраве Польше убеждают, что вакцины будут безопасными.

"Все процедуры, которые нужно соблюдать во время производства вакцин с точки зрения их эффективности, безопасности и качества, были сохранены. Все три клинические этапы испытаний вакцины были также пройдены. Эти вакцины прошли такую же процедуру, как и прививки от гриппа", - добавил Краско.

Однако он предупреждает, что правило находиться в масках в публичных местах сохранится. Кроме того, его должны будут соблюдать и вакцинированные люди.

Ранее в Польше заявляли процесс вакцинации должен начаться в феврале или марте.

РБК-Украина писало, что в Польше в течение зимнего периода будут открыты горнолыжные трассы, вместе с тем, гостиницы и рестораны не будут работать.