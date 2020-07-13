В Польше пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок во время выборов

Вчера, 12 июля, в гмине Слупия Конецкая Свентокшиского воеводства (Польша) во время второго тура президентских выборов украинец угрожал взорвать избирательный участок. Позже оказалось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Wiadomosci.

Как сообщается, 46-летний гражданин Украины позвонил на спецлинию службы спасения и пригрозил заминировать избирательный участок в Слупии Конецкой в случае, если к нему не приедет участковый.

Правоохранители задержали украинца по месту его пребывания. В его крови было обнаружено почти 3 промилле алкоголя. Также пиротехники осмотрели квартиру задержанного и территорию участка, однако никаких взрывных устройств не нашли.

За такой поступок мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, голосование во втором туре президентских выборов в Польше завершилось.

Кроме того, выборы президента Польши должны были состояться еще 10 мая, но их перенесли из-за пандемии.