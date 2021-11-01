В Польше пункты прививки открыли на кладбищах

В Польше в канун Дня поминовения умерших мобильные пункты вакцинации начали работать на кладбищах. В пунктах можно получить прививку вакцинами Johnson & Johnson и Pfizer.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
Мобильные пункты вакцинации - это специальные автобусы, где можно получить вакцину от COVID-19 без очереди и без предварительной регистрации.
Местные власти сообщали жителям о возможности вакцинации на кладбище, посылая информационные сообщения. Также власти подготовили листовки и информационные материалы.
В Подкарпатском воеводстве мобильные пункты были установлены в 10 городах.