В Польше пункты прививки открыли на кладбищах

В Польше в канун Дня поминовения умерших мобильные пункты вакцинации начали работать на кладбищах. В пунктах можно получить прививку вакцинами Johnson & Johnson и Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .

Мобильные пункты вакцинации - это специальные автобусы, где можно получить вакцину от COVID-19 без очереди и без предварительной регистрации.

Местные власти сообщали жителям о возможности вакцинации на кладбище, посылая информационные сообщения. Также власти подготовили листовки и информационные материалы.

В Подкарпатском воеводстве мобильные пункты были установлены в 10 городах.