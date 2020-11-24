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В Польше противники закона об абортах вышли на протест

Варшава, Вторник 24 ноября 2020 05:01
В Польше противники закона об абортах вышли на протест
Фото: протест в Варшаве (rmf24.pl)
Автор: Артур Родивилов

В Польше возобновились акции протеста противников ужесточения законодательства об абортах. В Варшаве уличную акцию организовало движение "Забастовка женщин".

Об этом сообщает Polskie Radio.

Участники пытались блокировать движение транспорта.

Несколько сотен человек собрались возле Министерства образования. Они скандировали: "Аборт - это право, а не привилегия", "Солидарность - наше оружие", "Мое тело - мое дело". Туда также приехало большое количество полицейских, которые время от времени проверяли документы участников акции, чтобы выписать штрафы. Подобные протесты проходят и в других городах Польши.

В акции также участвуют представители сообществ ЛГБТ и феминисток.

22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. После этого в Варшаве проходят массовые протесты из-за такого решения суда.

Напомним, также в Берлине началась протесты после того, как в Бундестаге начались дебаты по законопроекту, который узаконит введение правил, призванных взять под контроль эпидемию: соблюдение дистанции, ношение масок в общественных местах, закрытие магазинов и ресторанов.

Отметим, в Париже и ряде других французских городов вечером 17 ноября состоялись массовые протесты против законопроекта "о глобальной безопасности".

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