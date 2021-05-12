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В Польше произошло ДТП с украинцами, погиб ребенок

Новина українською → Польша, Среда 12 мая 2021 10:15
В Польше произошло ДТП с украинцами, погиб ребенок Фото: легковушка с тремя украинцами столкнулась с грузовиком (facebook.com/kppspkrasnik)
Автор: Игорь Литвиненко

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинцев. В результате аварии погиб 9-летний ребенок.

Об этом сообщает региональная служба спасения Польши.

Авария произошла в населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства во вторник, 11 мая. По информации полиции, автомобиль Seat, в котором находились трое украинцев, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

"Водитель грузовика сумел проехать частично по обочине, избежав лобового столкновения. В ДТП пострадал 9-летний мальчик, который путешествует на заднем сидении. Ребенок получил масштабные травмы головы. Несмотря на усилия спасателей, жизни ребенка спасти не удалось", - сообщили польские спасатели.

По данному факту правоохранители Польши возбудили дело.

Напомним, в конце марта в Польше произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. В результате аварии погиб один из пассажиров, еще четверо травмировались.

Примерно на том же участке автодороге в Польше в начале марта произошла еще одна смертельная авария с участием украинского автобуса. Тогда погибли пять человек, 35 - были госпитализированы.

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