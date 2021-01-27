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В Польше произошел первый случай кражи вакцины от COVID

Варшава, Среда 27 января 2021 12:12
В Польше произошел первый случай кражи вакцины от COVID
Фото: в Польше украли вакцину от COVID (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Польше произошел первый случай кражи вакцины от COVID из медицинского учреждения. В ночь на 27 января украли маленькую партию для вакцинации 18 человек.

Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Сообщается, что вакцину украли из частной клиники в городке Илово-Осада. В общей сложности исчезли три флакона, которые были рассчитаны на вакцинацию 18 человек. Таким образом, прививки для этих людей пришлось отложить.

"Мы получили сообщение о краже со взломом в клинике. Изучаем все следы. На месте работает следственная группа", - сообщила представитель полиции Юстина Новицка.

Илово-Осада - это город с населением менее 3 000 человек, в нем всего один пункт вакцинации.

Напомним, ранее в Польше подтвердили первый случай "британского" штамма коронавируса. Мутированный штамм вируса выявила лаборатория в Малопольском воеводстве, куда направили 100 образцов для детального исследования.

Также сообщалось о первом тяжелом осложнении с начала массовой вакцинации от COVID в Польше. В правительстве уже заявили, что будут выплачивать компенсации за случаи осложнения.

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