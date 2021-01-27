В Польше произошел первый случай кражи вакцины от COVID из медицинского учреждения. В ночь на 27 января украли маленькую партию для вакцинации 18 человек.
Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Сообщается, что вакцину украли из частной клиники в городке Илово-Осада. В общей сложности исчезли три флакона, которые были рассчитаны на вакцинацию 18 человек. Таким образом, прививки для этих людей пришлось отложить.
"Мы получили сообщение о краже со взломом в клинике. Изучаем все следы. На месте работает следственная группа", - сообщила представитель полиции Юстина Новицка.
Илово-Осада - это город с населением менее 3 000 человек, в нем всего один пункт вакцинации.
Напомним, ранее в Польше подтвердили первый случай "британского" штамма коронавируса. Мутированный штамм вируса выявила лаборатория в Малопольском воеводстве, куда направили 100 образцов для детального исследования.
Также сообщалось о первом тяжелом осложнении с начала массовой вакцинации от COVID в Польше. В правительстве уже заявили, что будут выплачивать компенсации за случаи осложнения.