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В Польше прогнозируют еще одну волну COVID-19

Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что третья волна эпидемии коронавируса в стране вполне реальна. В связи с этим, он порекомендовал правительству продлить карантин до 17 января.

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Об этом сообщает Polskie Radio.

"Сейчас заболеваемость составляет в среднем около 10 тысяч в день. И если бы третья волна нас захлестнула, то это привело бы к огромным осложнениям в системе здравоохранения. Это тем более важно, что в феврале-марте наблюдается пик заболевания гриппом", - заявил министр.

Напомним, в Польше в январе планируют начать бесплатную и добровольную вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции. Вакцинировать смогут и иностранцев, которые имеют вид на временное или постоянное проживание в стране.

Также РБК-Украина сообщало, что в Польше в течение зимнего периода будут открыты горнолыжные трассы, вместе с тем, гостиницы и рестораны не будут работать.

Кроме того, ранее правительство Польши рассматривало возможность проведения в стране массового тестирования на коронавирус.

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