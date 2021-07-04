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В Польше погиб украинец: его придавило домкратом во время работ на железнодорожном мосту

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Варшава, Воскресенье 04 июля 2021 18:39
В Польше погиб украинец: его придавило домкратом во время работ на железнодорожном мосту Фото: В Польше погиб украинец (wikimedia.by Cezary)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Польше во время работ на железнодорожном мосту погиб 39-летний гражданин Украины. Мужчину придавило гидравлическим домкратом. Трагедия произошла в городе Вронки 3 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание TVP.Info.

По предварительным данным, вечером 3 июля при проведении работ на железнодорожном мосту в населенном пункте Вронки Великопольского воеводства произошла авария. В результате происшествия погиб украинец. Его придавило гидравлическим домкратом.

На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют причины и обстоятельства трагедии.

"Были допрошены свидетели", - заявила пресс-секретарь уездной полиции в Шамотулы Сандра Худа.

О произошедшем проинформирована Государственная инспекция труда. Дело взяла под контроль местная прокуратура.

Напомним, 22 июня в Турции, неподалеку от курортного города Кемер, в результате столкновения двух гидроциклов погиб 28-летний украинец.

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