В Польше погиб украинец: его придавило домкратом во время работ на железнодорожном мосту

В Польше во время работ на железнодорожном мосту погиб 39-летний гражданин Украины . Мужчину придавило гидравлическим домкратом. Трагедия произошла в городе Вронки 3 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание TVP.Info .

По предварительным данным, вечером 3 июля при проведении работ на железнодорожном мосту в населенном пункте Вронки Великопольского воеводства произошла авария. В результате происшествия погиб украинец. Его придавило гидравлическим домкратом.

На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют причины и обстоятельства трагедии.

"Были допрошены свидетели", - заявила пресс-секретарь уездной полиции в Шамотулы Сандра Худа.

О произошедшем проинформирована Государственная инспекция труда. Дело взяла под контроль местная прокуратура.