В Польше погиб украинец: его придавило домкратом во время работ на железнодорожном мосту
В Польше во время работ на железнодорожном мосту погиб 39-летний гражданин Украины. Мужчину придавило гидравлическим домкратом. Трагедия произошла в городе Вронки 3 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание TVP.Info.
По предварительным данным, вечером 3 июля при проведении работ на железнодорожном мосту в населенном пункте Вронки Великопольского воеводства произошла авария. В результате происшествия погиб украинец. Его придавило гидравлическим домкратом.
На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют причины и обстоятельства трагедии.
"Были допрошены свидетели", - заявила пресс-секретарь уездной полиции в Шамотулы Сандра Худа.
О произошедшем проинформирована Государственная инспекция труда. Дело взяла под контроль местная прокуратура.
Напомним, 22 июня в Турции, неподалеку от курортного города Кемер, в результате столкновения двух гидроциклов погиб 28-летний украинец.