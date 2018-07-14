В Польше погиб работавший на стройке украинец
Мужчина погиб на месте после падения с крыши
Погиб гражданин Украины, который работал на строительстве супермаркета в Шамотулах (Великопольское воеводство), в субботу, 14 июля. Об этом сообщает издание "Польское радио".
Указано, что все обстоятельства случившегося устанавливают полиция, прокуратура и Государственная инспекция труда.
В комендатуре полиции в Шамотулах заявили, что получили сообщение о происшествии на стройке.
"Оказалось, что 52-летний мужчина, гражданин Украины, после падения с крыши скончался на месте", - отметили в ведомстве.
В Польше сейчас находится до миллиона трудовых мигрантов из Украины.
Напомним, 27 июня в польском городе Вроцлав умер украинец. В частности, на строительной площадке во Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс, на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы.
Представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк сообщил, что 46-летнего мужчину не удалось спасти. Украинец скончался от полученных травм.
Ранее сообщалось, что в Польше умер молодой украинский спортсмен Владислав Минич.