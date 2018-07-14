В Польше погиб работавший на стройке украинец

Мужчина погиб на месте после падения с крыши

Погиб гражданин Украины, который работал на строительстве супермаркета в Шамотулах (Великопольское воеводство), в субботу, 14 июля. Об этом сообщает издание "Польское радио".

Указано, что все обстоятельства случившегося устанавливают полиция, прокуратура и Государственная инспекция труда.

В комендатуре полиции в Шамотулах заявили, что получили сообщение о происшествии на стройке.

"Оказалось, что 52-летний мужчина, гражданин Украины, после падения с крыши скончался на месте", - отметили в ведомстве.

В Польше сейчас находится до миллиона трудовых мигрантов из Украины.

Напомним, 27 июня в польском городе Вроцлав умер украинец. В частности, на строительной площадке во Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс, на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы.

Представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк сообщил, что 46-летнего мужчину не удалось спасти. Украинец скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Польше умер молодой украинский спортсмен Владислав Минич.