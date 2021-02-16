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В Польше по подозрению в убийстве задержали украинца

Новина українською → Варшава, Вторник 16 февраля 2021 17:44
В Польше по подозрению в убийстве задержали украинца Фото: автомобиль польской полиции (flickr)
Автор: РБК-Украина

В столице Польши Варшаве задержали 32-летнего гражданина Украины, которого подозревают в убийстве 68-летнего мужчины. Тело погибшего было обнаружено 6 февраля вблизи форта Влоха.

Об этом сообщает издание RDC.

"Погибший 68-летний мужчина был практически голым. Рядом с умершим была его одежда. На теле жертвы были многочисленные синяки", - говорится в сообщении.

Украинцу сообщили подозрение и арестовали на три месяца.

В свою очередь, задержанный своей вины не признает. Полиция не хочет раскрывать мотив убийства в связи с тем, что продолжается расследование.

Известно, что мужчины употребляли алкоголь вместе.

У 68-летнего мужчины на теле не было ранений, которые могли бы однозначно указать на причину смерти. Прокуратура ждет детальную оценку экспертов, осуществили вскрытие. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на нескольких украинцев.

Кроме того, в конце января в Польше правоохранители обнаружили незаконную фабрику по производству сигарет. В ходе рейда были задержаны восемь человек, среди них - пять украинцев.

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