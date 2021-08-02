В Польше подожгли пункт вакцинации и эпидемстанцию

Известно, что в пункте вакцинации сгорели столы, медицинская кровать и компьютер.

В то же время в эпидемиологической станции загорелась одна из подвальных комнат, где сгорели защитные костюмы.

Пострадавших в результате инцидентов не зафиксировано.

Кто совершил поджог пока не известно. Полиция пытается установить лиц и привлечь их к ответственности.

Правоохранители назвали поджоги "чрезвычайно шокирующими" и сообщили, что в пунктах вакцинации отныне будет круглосуточная охрана.

В СМИ напоминают, что это не первое нападение на пункты вакцинации в Польше. Так, в городе Гдыня в выходные противники вакцинации атаковали автобус, в котором делали прививки.

По информации польского Минздрава, темпы вакцинации в стране резко снизились и остаются относительно низкими в южных и восточных регионах. Многие пункты вакцинации закрываются из-за низкого спроса.

Указано, что почти 50% населения полностью вакцинированы. Но соцопросы показывают, что до четверти поляков либо против прививок, либо не решаются их сделать.