ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Польше перевозят больных COVID-19 между регионами из-за недостатка мест в больницах

Новина українською → Варшава, Понедельник 29 марта 2021 17:32
В Польше перевозят больных COVID-19 между регионами из-за недостатка мест в больницах Фото: в Польше начали перевозить коронахворих между регионами (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Представитель Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заявил, что в стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса. Тяжелых больных COVID-19 начали перевозить между регионами через перегруженность местных больниц.

Об этом сообщает RMF24.

По словам Андрусевича, около 20 инфицированных коронавирусом из Силезского воеводства уже отправили в соседнее Опольское воеводство, где ситуация пока лучше. В целом в стране наиболее тяжелая ситуация в больницах в Силезском, Нижнесилезском и Мазовецком воеводствах, там заполнено более 80% мест.

Спикер добавил, что Минздрав готовит возможности для перевозки пациентов также воздушным транспортом.

"На данном этапе в этом нет необходимости, но если она появится - мы сможем ежедневно транспортировать до 40 человек в больницы, расположенные в других регионах", - сказал он.

Напомним, в Польше из-за роста числа новых случаев коронавируса могут ввести комендантский час.

Также РБК-Украина писало, что 25 марта правительство Польши приняло решение ввести дополнительные ограничения. В Польше запретили работу мебельных и строительных магазинов. При этом в торговых точках ограничат допустимое количество покупателей на 100 квадратных метров. В больших магазинах это будет один человек на каждые 20 квадратных метров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Польша
NEWS
"Красную" зону расширили до 11 регионов
"Красную" зону расширили до 11 регионов
DAILY
Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"