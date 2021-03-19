В Польше отказавшихся от препарата AstraZeneca исключат из списка вакцинации

"Решение о расширении этой группы должны быть принято до понедельника", - заявил он.

По словам Андрусевича, также проводится интенсивный анализ по расширению группы людей, для которых будут доступна вакцина AstraZeneca.

"После завершения вакцинации первой группы мы решим, как будет выглядеть дальше этот процесс, включая порядок, в котором будут вакцинированы люди, отказавшиеся от вакцины AstraZeneca", - заявил представитель Минздрава.