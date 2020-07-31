В Польше обезглавили и украли скульптуру маршала Рокоссовского

С мемориального кладбища в Легнице на западе Польши неизвестные похитили и обезглавили скульптуру маршала СССР Константина Рокоссовского. Полиции удалось найти только туловище памятника.

Об этом сообщило издание fakty.lca.pl.

“Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Неизвестные украли с муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского”, - говорится в сообщении.

После похищения полиция обнаружила фигуру маршала на одной из городских улиц без головы.

"Удалось найти только туловище. Голову и виновных продолжает искать полиция ", - сообщает портал.

Напомним, в октябре 2019 года в чешских городах Острава и Брно неизвестные облили краской памятники советским воинам.

Также сообщалось, что в Харькове облили красной краской бюст советскому маршалу Георгию Жукову.

Ранее в Одессе неизвестные снесли памятник Георгию Жукову.