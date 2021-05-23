В Польше обе дозы COVID-вакцины получили более 5,5 млн человек

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Польше получили обе дозы вакцины более 5,5 мл человек. Всего было сделано более 17,8 млн прививок от COVID-19.
Об этом сообщает издание WNP.
Количество получивших две дозы препаратов от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca или одну дозу вакцины от Johnson & Johnson, насчитывается 5 553 678 человек.
С начала кампании, 27 декабря 2020 года, в стране было утилизировано 16 055 доз вакцин. При этом сообщалось о 9155 нежелательных поствакцинальных реакциях.
На сегодняшний день в Польшу доставлено в общей сложности 18 920 620 доз.
Напомним, в Польше планируют смягчить карантин ранее запланированного.
Также правительство страны приняло решение начать вакцинацию 16-ти и 17-летних. Для того чтобы сделать прививку от коронавируса, им необходимо будет получить разрешение от законного опекуна.
Кроме того, в Польше появились первые случаи бразильского штамма коронавируса. Три случая бразильского варианта были обнаружены в южном регионе Силезия.