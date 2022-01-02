В Польше в новогоднюю ночь убили украинца. Полиция задержала 12 человек

В Польше в новогоднюю ночь на улице обнаружили тело убитого украинца. Полиция уже задержала 12 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Wiadomości .

1 января, около 4:00 тело погибшего с травмой головы обнаружили прохожие на улице. Они сразу вызвали полицию.

Согласно предварительным данным, мужчину убили. 47-летний украинец праздновал Новый год в компании земляков и иностранцев. Правоохранители считают, что они могут быть причастны к убийству.

Были задержаны 12 человек. Все они граждане Украины, Беларуси и Индонезии. Из-за сильного алкогольного опьянения они не смогли дать показания полиции.

Обстоятельства смерти пока устанавливаются.