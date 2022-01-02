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В Польше в новогоднюю ночь убили украинца. Полиция задержала 12 человек

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Воскресенье 02 января 2022 14:42
В Польше в новогоднюю ночь убили украинца. Полиция задержала 12 человек Фото: в Польше в новогоднюю ночь убили украинца (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Польше в новогоднюю ночь на улице обнаружили тело убитого украинца. Полиция уже задержала 12 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Wiadomości.

1 января, около 4:00 тело погибшего с травмой головы обнаружили прохожие на улице. Они сразу вызвали полицию.

Согласно предварительным данным, мужчину убили. 47-летний украинец праздновал Новый год в компании земляков и иностранцев. Правоохранители считают, что они могут быть причастны к убийству.

Были задержаны 12 человек. Все они граждане Украины, Беларуси и Индонезии. Из-за сильного алкогольного опьянения они не смогли дать показания полиции.

Обстоятельства смерти пока устанавливаются.

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