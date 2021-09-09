В Польше назвали условие ужесточения карантина из-за коронавируса

Усиление карантина также будет зависеть от количества заражений на 100 тысяч населения и от уровня вакцинации в каждом конкретном регионе.

"Санитарно-эпидемиологических ограничений не будут вводить до отметки в одну тысячу случаев заражений коронавирусом в сутки", - пишет издание.

Однако, если в определенном регионе будет расти число заражений, но при этом люди будут вакцинированы и будут занимать койки в больницах медленнее, то карантин там усиливать не будут, или же сделают это позже.

В последние дни больше всего случаев заражений фиксируется среди жителей Люблищины, Подкарпатья и Подляшья.

За предыдущие сутки в Польше было подтверждено 510 новых случаев заражения коронавирусом.