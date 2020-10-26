В Польше могут ввести локдаун из-за коронавируса

В Польше власть может повторно ввести жесткий карантин во всей стране, если число новых случаев коронавируса до пятницы не замедлится. В правительстве хотят ужесточить ограничения до того, как люди массово поедут на кладбища в День Всех Святых, 1 ноября.

Об этом сообщает польское издание Dziennik.pl.

Как сообщается, правительство рассматривает в первую очередь перевод всего образования на дистанционное обучение. Сейчас на дистанционном обучении только старшая школа. Кроме того, детям до 16 лет запрещено пребывать на улице без сопровождения взрослых.

Также возможен запрет на все поездки по неважным причинам.

Напомним, во всей Польше с 24 октября начали действовать новые карантинные ограничения. В частности, запрещено проводить собрания более 5 человек, а заведениям общественного питания можно готовить еду только на вынос и для доставки.

Также ранее в Польше ввели так называемые часы для людей преклонного возраста, чтобы уменьшить риск инфицирования коронавирусом.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Польше был введен обязательный масочный режим по всей территории страны.