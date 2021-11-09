UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие

Автор: Мария Кучерявец

В Польше попал в дорожно-транспортное происшествие микроавтобус с украинцами. В результате аварии погибли два человека, еще двое - пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Echo Dnia.

По информации польских СМИ, авария произошла сегодня утром в селе Ханьча, Свентокшиское воеводство.

Известно, что микроавтобус Mercedes с украинскими регистрационными номерами, за рулем которого находился 25-летний водитель, слетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

В результате чего пассажиров микроавтобуса зажало внутри салона. Указано, что спасатели с помощью гидравлического инструмента спасатели разрезали кузов и вытащили их на поверхность.

Однако, "скорая" констатировала смерть двух человек: 25-летней женщины и 24-летнего мужчины. Они, как сообщают в издании, являются гражданами Украины.

Кроме того, 25-летнего водителя и 35-летнего пассажира микроавтобуса госпитализировали в тяжелом состоянии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТППольшаАвария