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В Польше с марта введут обязательную вакцинацию для ряда профессий: список

Автор: Валерия Полищук

Правительство Польши вводит обязательную вакцинацию для трех профессиональных групп. Кампания по обязательной прививке стартует с 1 марта 2022 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Так, в список профессий, которым необходимо пройти обязательную вакцинацию вошли - учителя, медики и работники силовых структур.

"Эпидемическая ситуация стабилизировалась. В течение полутора недель среднесуточное число заражений находилось на уровне 23 тысяч. Однако явного снижения этой статистики не наблюдалось. Кроме того, новый вариант коронавируса "Омикрон" очень рискован", - заявил министр.

Напомним, с 1 декабря в Польше ввели первый пакет усиления карантина.

Ранее сообщалось, что власти Польши не планируют вводить в стране локдаун.

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Польшавакцинация от коронавируса