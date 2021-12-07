В Польше с марта введут обязательную вакцинацию для ряда профессий: список

Правительство Польши вводит обязательную вакцинацию для трех профессиональных групп. Кампания по обязательной прививке стартует с 1 марта 2022 года.
Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Так, в список профессий, которым необходимо пройти обязательную вакцинацию вошли - учителя, медики и работники силовых структур.
"Эпидемическая ситуация стабилизировалась. В течение полутора недель среднесуточное число заражений находилось на уровне 23 тысяч. Однако явного снижения этой статистики не наблюдалось. Кроме того, новый вариант коронавируса "Омикрон" очень рискован", - заявил министр.
Напомним, с 1 декабря в Польше ввели первый пакет усиления карантина.
Ранее сообщалось, что власти Польши не планируют вводить в стране локдаун.