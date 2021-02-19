В Польше от коронавируса вакцинировали уже 2,5 млн человек

Глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что на сегодня в стране от коронавируса привито 2,5 млн человек. При этом более 860 тысяч человек уже получили две дозы вакцины.

Об этом Адам Недзельский сообщил на своей странице в Twitter.

Как известно, Польша закупила более 90 млн доз вакцины у пяти производителей. В частности это Pfizer - 41 млн, AstraZeneсa - 20 млн, Johnson & Johnson - 17 млн, Moderna - 6,7 млн и CureVac - 5,7 млн.

"18 февраля преодолен рубеж в 160 тысяч прививок за сутки. Всего выполнено 2,5 млн прививок", - сообщил Недзельский.

Напомним, за первые три месяца 2021 года в Польше планируют вакцинировать от коронавируса 3 млн человек.

Также РБК-Украина писало, что в Польше с начала массовой вакцинации населения у более чем 1,5 тысячах случаев были зафиксированы побочные последствия, в том числе 11 закончились летально.

Кроме того, сообщалось, что в стране не будут прививать пожилых людей вакциной от коронавируса производства британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.