В Польше на ферме коронавирусом от человека заразились около полтысячи норок

На ферме в Бядках (Польша) у почти 500 норок обнаружили коронавирус. Они заразились от человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
"Это первая вспышка вируса среди этих животных в нашей провинции. В связи с этим Департамент здравоохранения начал расследование для выявления источников инфекции", - сказал ветеринар Анджей Жарнецкий.
По его словам, у больных норок симптомы вируса отсутствуют.
"Вирус был обнаружен благодаря регулярному мониторингу норок на наличие коронавируса", - отметил Жарнецкий.
Он подчеркнул, что на ферме обитают около 500 норок. Их поместили на карантин на 90 дней. В это время будут проведены клинические и лабораторные исследования. После истечения этого срока норок снова обследуют, если у них обнаружат коронавирус, то животных забьют.
Жарнецкий добавил, что благодаря поправке к постановлению министра сельского хозяйства норок не нужно убивать сразу после обнаружения коронавируса.
Напомним, Министерство сельского хозяйства США подтвердило первый случай заражения коронавирусом дикого животного. Инфекцию обнаружили у норки в штате Юта.
А в зоопарке Антверпена (Бельгия) коронавирус обнаружили у двух бегемотов.