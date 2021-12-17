В Польше на ферме коронавирусом от человека заразились около полтысячи норок

"Это первая вспышка вируса среди этих животных в нашей провинции. В связи с этим Департамент здравоохранения начал расследование для выявления источников инфекции", - сказал ветеринар Анджей Жарнецкий.

По его словам, у больных норок симптомы вируса отсутствуют.

"Вирус был обнаружен благодаря регулярному мониторингу норок на наличие коронавируса", - отметил Жарнецкий.

Он подчеркнул, что на ферме обитают около 500 норок. Их поместили на карантин на 90 дней. В это время будут проведены клинические и лабораторные исследования. После истечения этого срока норок снова обследуют, если у них обнаружат коронавирус, то животных забьют.

Жарнецкий добавил, что благодаря поправке к постановлению министра сельского хозяйства норок не нужно убивать сразу после обнаружения коронавируса.