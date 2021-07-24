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В Польше в ДТП попал автобус из украинцами, 10 человек ранены

Автор: Инна Собора

Десять человек получили ранение в результате ДТП в Польше. Среди раненных - семь украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.pl.

Авария произошла утром на трассе вблизи города Радомско. Столкнулись легковой автомобильNissan Quashquai с автобусом Volkswagen.

Автомобили оказались в канавах на противоположных сторонах дороги.

Автобусом ехали девять человек, в том числе семеро граждан Украины. Все они были ранены и доставлены в больницы ближайших городом.

По данным полиции, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, которое угрожает их жизням.

36-летний поляк, который управлял автомобилем Nissan, также был госпитализирован. В его крови обнаружили алкоголь.

По предворительным данным, причиной столкновения автомобилей стало то, что водитель Nissan неожиданно выехав на своей машине на встречную полосу.

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ДТППольша