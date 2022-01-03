В Польше в ДТП попал автобус с туристами из Литвы: пострадали 13 человек

Потерпевшие были доставлены в больницы Замостья и Красныстава. Одного из раненых пришлось вертолетом транспортировать в больницу в Люблин.

После осмотра и оказания медицинской помощи два человека отпущены. Остальные пассажиры автобуса доставлены в местную противопожарную часть, где им была организована необходимая помощь.

Польская полиция, как сообщило радио, устанавливает обстоятельства инцидента. Согласно предварительной информации, туристы (44 человека, а также два водителя) возвращались в Литву с горнолыжного курорта.