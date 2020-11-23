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В Польше в ДТП погибли двое украинцев

Автор: Андрей Козловский

В Польше неподалеку от села Бабск в Лодзинском воеводстве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое украинцев. Все обстоятельства аварии сейчас изучают полиция и прокуратура.

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Об этом сообщает пресс-служба польской полиции.

Как сообщается, автомобиль Mersedes, в котором находились двое граждан Украины, по неизвестным причинам свернул с дороги, протаранил защитный барьер и перевернулся. В результате ДТП 39-летний водитель погиб на месте. Его 38-летнего пассажира пытались спасти медики по прибытию, однако он также умер.

В ведомстве отмечают, что вероятной причиной смертельной аварии могла стать мокрая и скользкая дорога и превышение безопасной скорости движения.

Фото: ДТП в Польше (awa-mazowiecka.policja.gov.pl)

Напомним, в начале месяца в Польше в городе Стары-Нацпольске произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погибли четыре человека, среди них две украинки.

Кроме того, 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили травмы.

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