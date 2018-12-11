В Польше в ДТП погибла украинка

Иллюстративное фото (pexels.com)

Женщину сбили на пешеходном переходе

Недалеко от города Вишогруд Мазовецкого воеводства под колесами легковой машины погибли двое пешеходов, одна из которых - гражданка Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, районная прокуратура в городе Плоцк открыла следствие по делу дорожно-транспортного происшествия.Продолжаются мероприятия по установлению личности мужчины, который также погиб в результате смертельного ДТП.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Seat Ibiza, двигаясь по автодороге в направлении Вишогруда, сбил в районе пешеходного перехода в селе Кобильники двух пешеходов - мужчина и женщина погибли на месте. Известно, что водитель был трезвым.

Материалы по ДТП полиция в Плоцке передала прокуратуре. Открыто следствие по делу автоаварии со смертельным исходом. Установлена личность одной из жертв - женщины. Это - гражданка Украины.Личность мужчины, который также погиб на месте, пока не установлена. Продолжаются соответствующие действия.

Напомним, в Словении два микроавтобуса с украинской регистрацией попали в дорожно-транспорта происшествие (ДТП). В результате аварии погибла украинка.

Рнаіше РБК-Украина сообщало, что 3 декабря в Польше в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали девять человек, в том числе восемь граждан Украины.