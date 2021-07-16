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В Польше в ДТП погиб украинец

Автор: Дмитрий Кузнецов

Поздно вечером 15 июля в Польше на трассе Егертово-Лукув в районе города Баби-Дул Поморского воеводства произошло ДТП, жертвой которого стал 34-летний украинец. По предварительным данным, он не справился с управлением и перевернулся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Kartuzy.info.

Как рассказали изданию в полиции, 34-летний гражданин на автомобиле Audi направлялся из города Егертово в сторону Лукува. На прямом участке дороги он выехал на правую обочину и перевернулся. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

По предварительным данным, украинце "не справился с управлением" автомобиля.

Напомним, 3 июля в Польше произошло ДТП, в котором пострадали четверо украинцев. Им оказана необходимая медицинская помощь в больнице.

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