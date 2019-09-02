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В Польше в ДТП с автобусом со школьниками пострадали 27 человек

Новости » Происшествия    02.09.2019 - 15:45
В Польше в ДТП с автобусом со школьниками пострадали 27 человек
Фото: ДТП в Польше (miastons pl)

Рейсовым автобусом, по неофициальным данным, в основном ехала молодежь в возрасте 16-17 лет

В Польше в Малопольском воеводстве автобус со школьниками столкнулся с грузовиком и автомобилем, в результате чего пострадали 27 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF24.

Авария произошла в местности Свинярско в Новосадському уезде. Как отмечается, произошло лобовое столкновение между автобусом, грузовиком и легковым автомобилем. Водитель грузовика выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, а тот в свою очередь протаранил легковой автомобиль.

Рейсовым автобусом, по неофициальным данным, в основном ехала молодежь в возрасте 16-17 лет. В результате ДТП пострадали 27 человек. Среди них 7 пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия возле Варшавы погиб украинец.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на трассе Благовещенское-Николаев столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего погибли двое детей и мужчина.

Кроме того, в Полтавском районе в результате столкновение двух автомобилей погиб человек. Также в результате инцидента еще четверо человек пострадали.

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