ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Польше депутаты блокировали Сейм из-за запрета абортов

Автор: РБК-Украина

В Польском Сейме во время заседания между депутатами оппозиции и правящей партии произошли потасовки. Они начали ссориться из-за решения Конституционного суда, которое усилило запрет абортов.

Об этом сообщает RMF24.

Депутаты оппозиции попытались приблизиться к лидеру правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, держа черные таблички с красными надписями "Женщина решает", "Легальный аборт", "Это война". Им преградили путь депутатки "Права и справедливости".

После этого вице-спикер Рышард Терлецкий объявил перерыв в заседании и вызвал парламентскую охрану.

Самые читаемые новости

Охранники несколько минут защищали Качиньского. В перерыве заседания оппозиция заявила об использовании служб для защиты диктатора Качиньского.

Цезарь Томчик с "Гражданской платформы" назвал Ярослава Качиньского диктатором и заявил, что именно он разжигает настроения в Польше.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. После этого в Варшаве проходят массовые протесты из-за такого решения суда.

После чего в Варшаве состоялись массовые протесты. В него вмешалась полиция.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Польша