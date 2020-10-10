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В Польше число новых случаев COVID-19 бьет рекорды четыре дня подряд

Автор: Максим Зайченко

В Польше за последние сутки зафиксировали 5300 новых случаев коронавирусной болезни. В стране уже четвертый день подряд фиксируют антирекорды заболеваемости.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Польши.

С начала недели в стране наблюдается уверенный рост числа зараженных. В понедельник выявили 2006 новых случаев болезни, во вторник - 2236, в среду - 3003, в четверг - 4280, в пятницу - 4739, сегодня - 5300.

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Как ранее писало РБК-Украина, из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Польше вводится тотальный масочный режим. Новые карантинные ограничения вступают в силу с 10 октября.

Кроме этого, ранее Польша ужесточила карантин в "красных" и "желтых" зонах.

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