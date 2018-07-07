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В Польше автомобиль канцелярии президента попал в ДТП

НовостиПроисшествия    07.07.2018 - 21:49
Иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)
Иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)

В президентской машине находились двое должностных лиц канцелярии, никто не пострадал

На востоке Польши близ города Свидник в субботу, 7 июля, произошла авария с участием автомобиля канцелярии президента страна. Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что виновник столкновения с автомобилем президентской канцелярии покинул место происшествия.

Столкновение произошло на маршруте S12 в Люблинском воеводстве вблизи Свідника.

Впоследствии стало известно, что машина виновника аварии не уступила дорогу президентскому Volkswagen, хотя у того была приоритетность движения. В это время в президентской машине находились двое должностных лиц канцелярии. Никто не пострадал.

Напомним, недавно депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Дмитрий Линько попал в аварию в Кировоградской области.

Добавим, в июне 2018 в Полтавской области попал в дорожно-транспортное происшествие депутат Верховной рады от депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов.

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Теги публикации: ДТП, Польша, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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