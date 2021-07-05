UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Польше автобус с детьми попал в ДТП: 5 пострадавших, один - в тяжелом состоянии

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 5 июля на западе Польши произошло ДТП с участием военного автомобиля и автобуса. В результате аварии пострадали пять детей, одна девочка в тяжелом состоянии, ее госпитализировали на спасательном вертолете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.

Известно, что инцидент произошел на трассе между городами Зелена-Гура и Нова-Суль.

По предварительной информации, в автобусе кроме водителя находились семеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. Транспортное средство врезалось в авто, которое стояло на обочине. Оно охраняло военный грузовик в котором лопнуло колесо.

Отмечается, что остальным детям медицинскую помощь оказали на месте происшествия. После чего их госпитализировали для обследования.

В результате аварии движение по трассе было временно заблокировано.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТППольшаавария