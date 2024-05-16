У Польщі жорстоко вбили українця, а потім намагалися спалити, - ЗМІ

Чоловіка та сімейну пару було заарештовано за підозрою у вбивстві українця, який працював на польській фермі.

Що сталось

Інцидент стався на одній з найбільших ферм у районі. В неділю, 12 травня, підрозділ пожежної служби був відправлений до палаючої фермерської будівлі в Рокіцинах. Небезпечна пожежа виникла у господарській будівлі з сільськогосподарською технікою. Після завершення гасіння пожежі вогнеборці виявили всередині труп чоловіка.

Згідно з отриманою інформацією, загиблий, ймовірно, був працівником фермера.

Спочатку ніхто не підозрював, що це могло бути вбивство, оскільки служби отримали лише дзвінок про пожежу. Однак сьогодні співробітники поліції повідомили, що в Рокіцинах сталося вбивство.

За їхніми даними, 48-річний чоловік був жорстоко вбитий, а підозрювані в цьому злочині навмисно підпалили ферму, щоб замести сліди.

Що загрожує підозрюваним

Перед тим, як оголосити про вбивство, слідчі дочекалися згоди суду на тимчасове утримання підозрюваних під вартою. Очікується, що всі троє проведуть за ґратами наступні три місяці.

Поліція повідомила, що двом чоловікам, 37 і 34-річному, пред'явлені звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю в результаті мотивації, що заслуговує на особливий осуд. Водночас 35-річній жінці пред'явлено звинувачення в ненаданні допомоги особі, яка перебувала в небезпеці для життя або здоров'я, а також звинувачення в знищенні слідів злочину.

Мотиви вбивства

Слідчі не повідомляють більше про підозрюваних чи про те, в чому саме полягала особлива жорстокість у цьому випадку. Однак більше подробиць надає портал ibytow.co.uk, за даними якого заарештовані є власниками ферми, подружньою парою та їхнім працівником.

Українець працював на фермі щонайменше кілька місяців. Слідчі все ще з'ясовують, чи отримував він гроші, чи лише їжу та житло. Відомо, що у нього не було трудового договору.

За даними видання, тіло вбитого було розчленоване, найімовірніше, після використання сокири.

Відповідаючи на одне з запитань, прокурор Патрик Вегнер підтвердив, що підозрювані у вбивстві вживали алкоголь тієї ночі. Однак він поки що не хоче однозначно стверджувати, чи пив тоді разом з ними українець.