У Польщі жінку відправили у психлікарню, бо хотіла зробити аборт: деталі скандалу

Що відомо про інцидент

Інцидент трапився у Центральній клінічній лікарні Медичного університету Лодзя. Лікарі закладу спостерігали за вагітністю пані Аніти і нібито ввели її в оману щодо стану її плоду. Лише на пізніх термінах їй повідомили про серйозні вади дитини, і жінка через це вирішила перервати вагітність.

Наголосимо, що з 2020 року у Польщі можна зробити аборт тільки, якщо вагітність загрожує життю матері, або у плода є серйозні вади, або вагітність настала внаслідок зґвалтування.

Сім'я звернулась до профільних організацій, щоб зробити аборт, оскільки лікарня нібито відхилила її прохання про "гарантовану допомогу у вигляді переривання вагітності через ризик для її фізичного та психічного здоров'я". Після прохання пацієнтки про аборт ставлення лікарів до жінки нібито істотно змінилося.

Жінка звернулась до психолога, але її направили в психіатричне відділення. Наступного дня вона дізналася, що має залишитися в діагностично-обсерваційній палаті, а лікарі не відпускають її за власним бажанням. Рішення про її госпіталізацію ухвалили через "погіршення психічного стану пацієнтки". Три дні вона провела в одиночній палаті.

Лікарі констатували, що "підстав для переривання вагітності шляхом введення ін'єкції, що зупиняє серцебиття, з подальшим народженням мертвої дитини немає. Вагітність мали перервати кесаревим розтином, на що пацієнтка не дала згоди.

Потім жінка пройшла додаткові обстеження. Деякі лікарі казали, що дефект серйозний, інші ж заявляли, що прогноз неясний і що стан дитини можна буде оцінити після народження. Згодом вагітність таки перервали.

Що кажуть в Міністерстві охорони здоров'я

Після розголосу у пресі про цей інцидент на нього відеагували у Міністерстві охорони здоров'я.

"У зв’язку з ситуацією, описаною в ЗМІ щодо медичних послуг для пацієнтки у Лодзі, у якої діагностовано дефект плода, я доручила перевірку Національному фонду здоров’я та Уповноваженому з прав пацієнтів", - повідомила міністр охорони здоров'я Ізабела Лещина.

Національний фонд здоров’я перевірятиме питання забезпечення доступу до гарантованих медичних послуг у закладі, зокрема переривання вагітності.

"Залежно від виявлених порушень на лікарню можуть накласти штраф згідно з загальними умовами договорів", - заявили у Фонді.

Уповноважений з прав пацієнтів підтвердив, що розглядає це питання.

Зараз у суді Лодзя триває розгляд справи про примусове перебування пані Аніти в психіатричній лікарні.

Яка позиція клініки щодо інциденту

У Центральній клінічній лікарні Медичного університету Лодзя заявляють, що опублікований у ЗМІ матеріал "викладає дії медичного персоналу лікарні в недостовірний, вибірковий і несправедливий спосіб". А інформація в ньому значною мірою не відповідає дійсності та вводить громадськість в оману.

"Наші лікарі діяли відповідно до чинних правових норм та стандартів медичної етики, керуючись благополуччям пацієнтки та належною турботою про всі аспекти її здоров’я. Припущення про те, що медичний персонал виявив брак емпатії чи професіоналізму, є невиправданими та непідтвердженими об’єктивними фактами", - зазначило керівництво лікарні.

Також вони зазначили, що є чітка різниця на дев'ятому місяці вагітності між дозволеним законодавством перериванням вагітності та асистолією плода, тобто його загибеллю.

"У нашій лікарні пацієнтці порадили перервати вагітність, від чого вона відмовилася", - додали в клініці.

Керівництво закладу також натякнули, що готові захищати свою репутацію у правовому полі. Також вони наголосили, що лікарня посіла 1 місце серед найкращих лікарень Лодзінського воєводства в рейтингу лікарень "Де народити гідно" у 2023 році.