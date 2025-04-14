У Польщі заявили, що Путін знущається з доброї волі Трампа, атакуючи Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що російський диктатор Володимир Путін знущається з президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сікорський сподівається, що президент США Дональд Трамп і його адміністрація побачать, що Путін "глузує з їхньої доброї волі" після смертоносного ракетного удару Москви по українському місту Суми.

Він нагадав, що Україна погодилася на припинення вогню понад місяць тому. А жахливі атаки на Кривий Ріг і Суми - це знущальна відповідь Росії.

"Я сподіваюся, що президент Трамп і адміністрація США побачать, що лідер Росії знущається з їхньої доброї волі, і я сподіваюся, що будуть ухвалені правильні рішення", - сказав Сікорський.

Обстріли Росії

Нагадаємо, у березні Україна погодилась на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я. Однак Росія не підтримала цю ідею, заявивши, що ця угода не вирішить "не вирішують проблем" Росії.

Варто зауважити, що після перемовин Росія значно посилила обстріли України, застосовуючи дрони та ракети різних типів.

Зокрема, 4 квітня, росіяни атакували місто Кривий Ріг ракетою з касетною бойовою частиною - щоб спричинити якомога більше жертв. В результаті, відомо про 19 загиблих, серед яких дев'ять дітей.

А у неділю, 13 квітня, росіяни завдали подвійного балістичного удару по центру міста Суми. Станом на ранок 14 квітня кількість поранених унаслідок ракетного удару Росії по Сумах зросла до 119 осіб. А загинули щонайменше 34 особи.