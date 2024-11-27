У Польщі заявили, що ексгумація жертв Волинської трагедії може розпочатися протягом доби

Інститут національної пам'яті Польщі може розпочати ексгумаційні роботи у Волинській області вже протягом доби. Для цього потрібен відповідний дозвіл.

Про це заявив голова Інституту нацпам'яті Польщі Кароль Навроцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Навроцький нагадав, що з 2017 року його Інститут надсилав Україні запити щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території Волинської області. Запит стосувався низки населених пунктів.

"У період з 2017 по 2024 рік ми направили дев'ять таких запитів. Жоден із цих запитів не був прийнятий українською стороною", - запевнив він.

За словами голови Інституту нацпам'яті, якщо заяви українських політиків є не просто політичними деклараціями, то він чекає на офіційне підтвердження та відповідь на запит. У такому разі Інститут направить у Волинську область і людей, і техніку.

"Бюро розшуку та ідентифікації ІНП готове провести реальні пошуки на Волині протягом 24 годин. Тому ми чекаємо на офіційне підтвердження цієї інформації", - сказав він.

Навроцький запевнив, що війна Росії проти України не вплине на ефективність проведення робіт.