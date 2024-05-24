У Польщі загинув громадянин України: що відомо про трагедію

За даними прокуратури, 41-річний громадянин України загинув після падіння з четвертого поверху.

Відомо, що інцидент

Подробиці цієї трагічної події встановлюються відповідними службами. Наразі у справі затримано двох чоловіків віком 37 та 45 років.

"Про подію повідомили прокуратуру, яка почала розслідування. У справі затримали двох чоловіків у віці 37 і 45 років", - повідомив речник окружної прокуратури в Оструві Мацей Мелер.

Не перша НП з українцями у Польщі

У Польщі не вперше трапляються трагедії з українцями. Наприклад, наприкінці березня цього року в Польщі загинув 18-річний українець, намагаючись втекти від поліції врізався в придорожній стовп.

Крім того, в середині травня в Польщі було заарештовано підозрюваних у вбивстві українця. Група підозрюваних намагалася приховати докази, вчинивши пожежу на фермі.