В Польщі виявили тіла двох українців, поліція почала розслідування

Слідчі не виключають причетності третіх осіб.

Повідомлення про цей випадок надійшло ще у вівторок. Роботодавець українців повідомив в екстрені служби про те, що вони не з'являлися на роботі з п'ятниці.

"Пожежники спочатку були викликані до будинку на вулиці Петрковської і силою увійшли до квартири на третьому поверсі. Там вони виявили тіла в стані сильного розкладання...", - пише видання.

У квартирі не було виявлено чадного газу, однак в одній з кімнат працював газовий обігрівач.

"Ми з'ясовуємо детальні причини та обставини інциденту, заходи проводяться під наглядом Лодзько-Срудмеської окружної прокуратури. Ми вже провели перевірку і опитали свідків - на даний момент не можна виключити причетність третіх осіб до загибелі жінки і чоловіка. Обидва були громадянами України", - повідомила прессекретар Лодзького міського відділу поліції Каміла Совінська.

Наразі судмедексперт ще не встановив причини смерті українців. Очікується проведення розтину.