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У Польщі українці потрапили у п'яне ДТП

Фото: у Польщі українці потрапили у п'яне ДТП (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Двоє громадян України потрапили у дорожньо-транспортну пригоду у польському місті Вільчиць, що у Нижній Сілезії. Чоловіки були у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Польщі.

За даними поліції, на місці ДТП було виявлено два автомобілі - Peugeot та Volkswagen. Пізніше виявилось, що українці 23-річний та 32-річний на момент аварії перебували в Peugeot. При цьому не зрозуміло було, хто керував автомобілем.

Також від них відчувався запах алкоголю, а при перевірці у молодшого алкотестер показав 2,3 проміле, а в 32-річного 0 понад 0,5 проміле.

По прибуттю у відділок один з чоловіків зізнався, що керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та скоїв наїзд на інший автомобіль, 32-річний українець. Зараз чоловікові загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 24 грудня на Вінниччині автобус зіткнувся з легковим авто. Внаслідок ДТП загинули жінка та дитина.

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