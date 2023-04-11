У Польщі українці постраждали у ДТП з мікроавтобусами, - ЗМІ

На півдні Польщі у районі міста Мисловіце зіткнулися мікроавтобуси, які перевозили українців. Внаслідок інциденту є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Myslowice naszemiasto.
За даними видання, через аварію двох людей було госпіталізовано з переломами кінцівок.
Журналісти уточнюють, що аварія сталася на автомагістралі близько 2 години ночі 11 квітня. Два мікроавтобуси їхали однією смугою і один транспортний засіб зіткнувся з іншим.
Причиною ДТП була погана видимість та недотримання відповідної дистанції між мікроавтобусами в умовах несприятливих погодних умов.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 8 квітня у Молдові потрапив у ДТП автобус. Внаслідок аварії поранення отримали декілька громадян України.
Також ми писали, що 1 квітня в Одеській області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.
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