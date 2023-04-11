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У Польщі українці постраждали у ДТП з мікроавтобусами, - ЗМІ

Ілюстративне фото: у Польщі українці постраждали у ДТП з мікроавтобусами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На півдні Польщі у районі міста Мисловіце зіткнулися мікроавтобуси, які перевозили українців. Внаслідок інциденту є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Myslowice naszemiasto.

За даними видання, через аварію двох людей було госпіталізовано з переломами кінцівок.

Фото: наслідки ДТП із мікроавтобусами (myslowice.naszemiasto.pl)

Журналісти уточнюють, що аварія сталася на автомагістралі близько 2 години ночі 11 квітня. Два мікроавтобуси їхали однією смугою і один транспортний засіб зіткнувся з іншим.

Причиною ДТП була погана видимість та недотримання відповідної дистанції між мікроавтобусами в умовах несприятливих погодних умов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 8 квітня у Молдові потрапив у ДТП автобус. Внаслідок аварії поранення отримали декілька громадян України.

Також ми писали, що 1 квітня в Одеській області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

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